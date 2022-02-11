Як передає Politeka.net, Жан Беленюк є відомим українським чемпіоном. У 2020-му році він приніс Україні першу золоту медаль у греко-римській боротьбі. На своїй сторінці в Instagram спортсмен опублікував рідкісне фото зі своєю мамою - Світланою. Під публікацією він залишив цитату з книги автора Ромена Гарі, чим довів своїх шанувальників до сліз.

"Разом з материнською любов'ю на зорі Вашої юності вам дається обіцянка, яку життя ніколи не виконує...Я не кажу, що треба перешкодити матерям любити своїх малюків. Але впевнений, що було б краще, якби вони любили кого-небудь ще"



Ромен Гарі "Обіцянка на світанку". Книга обов'язкова для прочитання всім хлопчикам, вихованих матір'ю-одиначкою", - висловився Жан Беленюк.

Шанувальники залишили безліч коментарів під зворушливим визнанням спортсмена: "Я розплакалася", "Матусі - міцного здоров'я", "Сім'я", "Єдиний коханий чоловік в житті жінки - це син. Все інше - захоплення...", "Сильні слова", "Потрібно обов'язково прочитати", "Рай знаходиться під ногами матерів", "Прекрасна книга😢❤️...Коли любиш сина більше, ніж світ, немає місця іншим", "Головне, що жінка сама виростила такого гідного сина, респект", "До сліз, більше нічого сказати".

Нагадаємо, що батько Жана Беленюка загинув в автокатастрофі, коли олімпійському чемпіону було 10. За словами спортсмена, це була інсценівка.

"Він їхав з групою однодумців до одного з районів Руанди, виїхала вантажівка, яка знесла їхню машину на рівному місці. Після цього жодного розслідування не було, нікого не посадили", - розповів Беленюк.

Раніше повідомлялося, олімпійський чемпіон Беленюк видав, чому досі не одружений: "Бісять..."

Politeka розповідала, чемпіон Беленюк повідав Осадчій, що зробив з призовими трьома мільйонами: "Я вже боюся святкувати"

Також, олімпійський чемпіон Беленюк з медаллю на шиї зірвався на нецензурну лайку: "Не соромно?"