Известный украинский спортсмен и олимпийский чемпион Жан Беленюк удивил редким снимком с мамой Светланой, чем довел до слёз своих поклонников.

Как передает Politeka.net, Жан Беленюк является известным украинским чемпионом. В 2020-ом году он принес Украине первую золотую медаль в греко-римской борьбе. На своей странице в Инстаграм спортсмен опубликовал редкое фото со своей мамой - Светланой. Под публикацией он оставил цитату из книги автора Ромена Гари, чем довел своих поклонников до слез.

"Вместе с материнской любовью на заре вашей юности вам дается обещание, которое жизнь никогда не выполняет...Я не говорю, что надо помешать матерям любить своих малышей. Но уверен, что было бы лучше, если бы они любили кого-нибудь еще"



Ромен Гари «Обещание на рассвете». Книга обязательна для прочтения всем мальчикам, воспитанных матерью-одиночкой", — высказался Жан Беленюк.

Поклонники оставили множество комментариев под трогательным признанием спортсмена: "Я расплакалась", "Мамочке - крепчайшего здоровья", "Семья", "Единственный любимый мужчина в жизни женщины - это сын. Все остальное - увлечения....", "Сильные слова", "Нужно обязательно прочитать", "Рай находится под ногами матерей", "Прекрасная книга😢❤️....Когда любишь сына больше, чем Мир, нет места другим", "Главное, что женщина сама вырастила такого достойного сына, респект", "До слёз, больше нечего сказать".

Напомним, что отец Жана Беленюка погиб в автокатастрофе, когда олимпийскому чемпиону было 10. По словам спортсмена это была инсценировка.

"Он ехал с группой единомышленников в один из районов Руанды, выехал грузовик, который снес их машину на ровном месте. После этого никакого расследования не было, никого не посадили", — поведал Беленюк.

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