Співачка Адель не стала стримувати себе і станцювала в нічному клубі так, як вважала за потрібне.

Британська соул-співачка Адель, яка схудла на більш ніж 45 кілограм і повернулася до кар'єри співачки, змогла вразити фанатів розгульним чином на вечірці. Більш того, раніше скромна і стримана Адель танцювала біля жердини і потрясла формами публіку, пише Politeka.net.

Так, нещодавно Адель отримала цілих три нагороди на церемонії, тому у неї був відмінний привід відсвяткувати. І зробити це артистка вирішила в гей-клубі в компанії близьких. Кадри з вечірки Адель здивували публіку, адже артистка не стримувала себе.

Артистка танцювала, веселилася, а потім не втримала рівновагу і впала, але її швидко підняли і допомогли встати на ноги. Пізніше співачка танцювала у пілона.

"Співачка взяла вихідний у своєму рідному місті, щоб повеселитися, схвалюю!; Радуйся, Марія, яка досконала жінка; Чудово; Чудово, мені подобається її настрій і атмосфера 💖 💖 така Дорогоцінна!!; Я б так танцювала в кліпах🔥❤️; вона не втомлюється бути прекрасною😍; Легенда ніколи не помилялася, лол; Дозвольте бути вашим другом; що вона побачила?? ржу не можу», - підтримують зірку в мережі.

Раніше в інтерв'ю виданню Vogue Адель розповіла, що за кілька років схудла на 45 кг, і причиною метаморфоз стало не її прагнення бути стрункою, а бажання поліпшити своє ментальне здоров'я, яке значно похитнулося після розлучення з чоловіком і батьком її сина Анджело, Саймоном Конеккі.

"Я зрозуміла, що, коли я тренуюся, то відчуваю себе краще", - поділилася Адель.

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