Віра Кекелія, українська співачка, яка є учасницею "Вокального квартету" в "Жіночому кварталі", нерідко отримує компліменти через свій зовнішній вигляд.

Як пише Politeka.net, Віра Кекелія є не тільки популярною артисткою і учасницею "жіночого кварталу", але ще і співачкою. Зараз вона часто ділиться в Instagram різними атмосферними кадрами, але зрідка розповідає про своє особисте життя.

«Співачка Віру Кекелию часто порівнюють з юною Мадонною ☺ що скажете, у @kekeliavera і @madonna є спільні риси? Діліться в коментарях 🔥 " - сказано в короткому ролику з порівнянням зовнішності витонченої блондинки з легендарною актрисою з минулого.

Шанувальники розділилися в думках, а деякі підкреслили, що дві блондинки дуже різні самі по собі:

"Обидві хорші і обидві блондинки, обидві талановиті співачки.......І все; Дуже схожі🔥; Дааааааа😍; Схожі❤️😍; Так, вони дійсно мають схожість) 😍; 😂мені б таку самовпевненість; 💯 відсотків🔥; Да ладно. Далеко, дуже далеко; Мадонна-неповторна 😍 і багато копій є. І схожих. Ну і що? Тому не хочу образити нікого. 😂; Можливо...але різниця, очевидна. Віра особлива. Але не Мадонна)); Ну так, щось є; схожі; Мадонна найкраща🔥; Ну, таке!».

Відзначити, Кекелія заявілаа про себе, беручи участь в талантшоу "Голос країни" та інших. Зараз Віра входить у вокальний квартет "жіночого кварталу". Також Кекелія веде програму" Життя відомих людей", а ще блог в соціальній мережі Instagram, де показує українцям багато цікавого.

На новому фото Віра була в сукні з розрізом на нозі. Співачка виставила ніжку, показуючи свою красу. На інших фото Кекелія здалася разом з іншими співачками "кварталу". Дівчата посміхалися, вражаючи образами в сукнях, а Марта Адамчук одягла костюм з ременем на талії.

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