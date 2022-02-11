Вера Кекелия, украинская певица, которая является участницей "Вокального квартета" в "Женском квартале", нередко получает комплименты из-за своего внешнего вида.

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия является не только популярной артисткой и участницей "Женского квартала", но еще и певицей. Сейчас она часто делится в Инстаграм разными атмосферными кадрами, но изредка рассказывает о своей личной жизни.

«Певицу Веру Кекелию часто сравнивают с юной Мадонной 😮 Что скажете, у @kekeliavera и @madonna есть общие черты? Делитесь в комментариях 🔥» - сказано в коротком ролике с сравнением внешности изящной блондинки с легендарной актрисой из прошлого.

Поклонники разделились во мнениях, а некоторые подчеркнули, что две блондинки очень разные сами по себе:

«Обе хорши и обе блондинки, обе талантливые певицы.......И все; Очень похожи🔥; Дааааааа😍; Похожие❤️😍; Да, они действительно имеют сходство) 😍; 😂мне бы такую ​​самоуверенность; 💯 процентов🔥; Да ладно. Далеко, очень далеко; Мадонна – неповторимая 😍 И много копий есть. И похожих. Ну и что? Поэтому не хочу обидеть никого. 😂; Возможно...но разница, очевидна. Вера особенная. Но не Мадонна)); Ну да, что-то есть; Похожи; Мадонна лучшая🔥; Ну, такое!».

Отметим, Кекелия заявилаа о себе, учавствуя в талантшоу "Голос країни" и других. Сейчас Вера входит в вокальный квартет "Женского квартала". Также Кекелия ведет программу "Життя відомих людей", а еще блог в социальной сети Инстаграм, где показывает украинцам много интересного.

На новом фото Вера была в платье с разрезом на ноге. Певица выставила ножку, показывая свою красоту. На других фото Кекелия показалась вместе с другими певицами "Квартала". Девушки улыбались, впечатляя образами в платьях, а Марта Адамчук надела костюм с ремнем на талии.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" пострадала на съемках с "самым красивым мужчиной мира"

А еще Politeka сообщала, что Кекелия и Адамчук из "Женского квартала" заставили позавидовать своей дружбе

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" впечатлила осиной талией на фоне пустынных песков