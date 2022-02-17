Як пише Politeka.net, в Instagram "Ліпсінк батл" з'явився анонс першого випуску, в якому візьмуть участь зірка "Квартал 95" Юрій Ткач зі своєю донькою Лізою.
"Зірковий тато разом з маленькою донькою перетворяться на образи відомого дуету – Потап і Настя. Вони зійдуться в батлі разом з ще однією зірковою сім'єю, але хто це буде – стане відомо скоро", - зазначили в анонсі.
Маленька Ліза за лаштунками шоу зазначила, що дуже любить працювати з татом, а вдома вони часто пародіюють відомих зірок.
У коментарях глядачі залишили масу відгуків, але багатьох поява Ткача у новому сезоні шоу розлютила.
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«А навіщо брати одних і тих же учасників? Юрій і Дантес вже були учасниками цього шоу. Хіба у нас немає інших артистів?", "Нічого собі", "Думаю, буде цікаво", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ткач несподівано з'явився на людях з салатовим волоссям:"Юрчик, ти красава".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк замінила Тіну Кароль у відомому шоу:"це ще та штучка".
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