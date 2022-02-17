Відома телеведуча Леся Нікітюк з'явиться на відомому шоу в компанії з українським репером Потапом, який висловився про неї на новому відео.

Потапа запрошують на різні шоу в якості учасника і ведучого, повідомляє Politeka.net. Другий сезон поспіль реп-виконавець працюватиме на проекті "Ліпсінк Батл".

У першому сезоні компанію зірці складала Тіна Кароль, проте цього року її замінила Леся Нікітюк.

Потап вирішив висловитися про нову компаньйонку в невеликому інтерв'ю. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Я виріс на її жартах. По-перше, це неймовірно красива ведуча, висока ведуча, тендітна, се**апильна, співуча і жонглююча жартами супер-се**і-бейбі. За 15 секунд - 5 жартів. Ох, і буде гаряче. Леся це ще та штучка", - заявив артист.

Публікація швидко зібрала майже 2000 лайків і трохи коментарів.

"Він старший за неї в 2 рази, все молодиться🥱 🥱", "Я думав йому за 50 давно ... погуглю 🤔", "Чекаю прем'єри. Буде неймовірно", - написали користувачі Мережі.

Прем'єра другого сезону шоу "Ліпсінк Батл" відбудеться вже цієї весни.

Зазначимо, український проект - це адаптація американського шоу, в якому відомі люди перевтілюються в зірок світового шоу-бізнесу, з метою максимально переконливо їх показати.

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