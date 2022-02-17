Потапа запрошують на різні шоу в якості учасника і ведучого, повідомляє Politeka.net. Другий сезон поспіль реп-виконавець працюватиме на проекті "Ліпсінк Батл".
У першому сезоні компанію зірці складала Тіна Кароль, проте цього року її замінила Леся Нікітюк.
Потап вирішив висловитися про нову компаньйонку в невеликому інтерв'ю. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
"Я виріс на її жартах. По-перше, це неймовірно красива ведуча, висока ведуча, тендітна, се**апильна, співуча і жонглююча жартами супер-се**і-бейбі. За 15 секунд - 5 жартів. Ох, і буде гаряче. Леся це ще та штучка", - заявив артист.
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Публікація швидко зібрала майже 2000 лайків і трохи коментарів.
"Він старший за неї в 2 рази, все молодиться🥱 🥱", "Я думав йому за 50 давно ... погуглю 🤔", "Чекаю прем'єри. Буде неймовірно", - написали користувачі Мережі.
Прем'єра другого сезону шоу "Ліпсінк Батл" відбудеться вже цієї весни.
Зазначимо, український проект - це адаптація американського шоу, в якому відомі люди перевтілюються в зірок світового шоу-бізнесу, з метою максимально переконливо їх показати.
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