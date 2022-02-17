В сети анонсировали первый выпуск шоу звездных пародий «Липсинк батл», второй сезон которого стартует на «1+1», - не все зрители пришли в восторг от новых участников.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм «Липсинк батл» появился анонс первого выпуска, в котором примут участие звезда «Квартал 95» Юрий Ткач со своей дочкой Лизой.

«Звездный папа вместе с маленькой дочкой превратятся в образы известного дуэта – Потап и Настя. Они сойдутся в батле вместе с еще одной звездной семьей, но кто это будет – станет известно скоро», - отметили в анонсе.

Маленькая Лиза за кулисами шоу отметила, что очень любит работать с папой, а дома они часто пародируют известных звезд.

В комментариях зрители оставили массу отзывов, но многих появление Ткача в новом сезоне шоу разозлило.

«А зачем брать одних и тех же участников? Юрий и Дантес уже были участниками этого шоу. Разве у нас нет других артистов?», «Ничего себе», «Думаю, будет интересно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ткач неожиданно появился на людях с салатовыми волосами: "Юрчик, ты красава".

Как сообщала Politeka, Никитюк заменила Тину Кароль в известном шоу: "Это еще та штучка".

Также Politeka писала, что Потап удивил смелым выпадом в адрес Тины Кароль: «Мы не знаем, кто это…».