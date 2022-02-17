Как пишет Politeka.net, в Инстаграм «Липсинк батл» появился анонс первого выпуска, в котором примут участие звезда «Квартал 95» Юрий Ткач со своей дочкой Лизой.
«Звездный папа вместе с маленькой дочкой превратятся в образы известного дуэта – Потап и Настя. Они сойдутся в батле вместе с еще одной звездной семьей, но кто это будет – станет известно скоро», - отметили в анонсе.
Маленькая Лиза за кулисами шоу отметила, что очень любит работать с папой, а дома они часто пародируют известных звезд.
В комментариях зрители оставили массу отзывов, но многих появление Ткача в новом сезоне шоу разозлило.
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«А зачем брать одних и тех же участников? Юрий и Дантес уже были участниками этого шоу. Разве у нас нет других артистов?», «Ничего себе», «Думаю, будет интересно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ткач неожиданно появился на людях с салатовыми волосами: "Юрчик, ты красава".
Как сообщала Politeka, Никитюк заменила Тину Кароль в известном шоу: "Это еще та штучка".
Также Politeka писала, что Потап удивил смелым выпадом в адрес Тины Кароль: «Мы не знаем, кто это…».