20-річна відома американська співачка Біллі Айліш поділилася думками про людей, представивши в цікавих образах, які не підкреслювали її фігуру.

Біллі Айлиш завоювала величезну популярність у всьому світі, передає Politeka.net. У своєму молодому віці вона стала володаркою безлічі престижних премій.

Шанувальники також люблять зірку за добре серце. Зокрема, вона висловила надію, що люди будуть ставитися краще один до одного.

«Я дійсно просто хочу, щоб люди були неупередженими, — повідомила Біллі Айліш в одному з інтерв'ю. - Я хочу, щоб люди були менш ненависні в цьому світі».

Зірка хоче створити безпечний простір, завдяки своїй унікальній можливості творити в музиці, кіно і моді.

На кадрах зірка постала в образах, які не підкреслювали її фігуру, а також із зеленим корінням волосся. Фото були зроблені торік, зараз Біллі Айліш - брюнетка.

Публікація зібрала понад 6000 лайків.

"Біллі найчудовіша людина в цьому світі🤩 😫❤️", "вона неймовірна🔥", "ці нігті вбивці🔥", "В якийсь момент я був пригнічений, поки я не познайомився з творчістю Біллі, зараз моє життя стало краще, спасибі", - написали користувачі Мережі.

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