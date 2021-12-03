19-летняя американская певица Билли Айлиш впечатлила новой внешностью - некоторые фанаты не пришли в восторг от таких перемен, и выразили свое недовольство.

Популярная певица меняет образы с завидной регулярностью, передает Politeka.net. Долгое время Билли Айлиш ходила брюнеткой с зелеными корнями, а потом становилась блондинкой.

Каждая смена прически вызывала разную реакцию поклонников. Одни восхищались, другие же наоборот - выражали свой негатив.

На новом фото в Инстаграм Билли Айлиш появилась в образе брюнетки, а также с остриженной челкой.

"Скучали по мне?", - подписала артистка селфи.

За семь часов публикация собрала более семи миллионов лайков и много комментариев. Пользователи Сети выражали не только восторг такой перемени, но и разочарование.

"Не может быть", "Билли?", "Это по-настоящему?", "Как же не просто окрасить волосы обратно в темный цвет после всех тех сеансов, которые потребовались, чтобы сделать их светлее... Зачем? Это трагедия", "ЭРА БЛОНДИНКИ ЗАКОНЧИЛАСЬ ??? 😢😢😢😢😢", "Блондинкой ты мне нравилась больше", "А я только стала привыкать к блонду. Жаль", "Мой мозг только недавно оправился от тебя блондинки ~ МНЕ НУЖНА ПСИХИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 😩🤰", - прокомментировали пользователи Сети.

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