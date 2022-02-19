Билли Айлиш завоевала огромную популярность во всем мире, передает Politeka.net. В своем молодом возрасте она стала обладательницей множества престижных премий.
Поклонники также любят звезду за доброе сердце. В частности, она выразила надежду, что люди будут относиться лучше друг к другу.
«Я действительно просто хочу, чтобы люди были непредубежденными, — сообщила Билли Айлиш в одном из интервью. - Я хочу, чтобы люди были менее ненавистны в этом мире».
Звезда хочет создать безопасное пространство, благодаря своей уникальной возможности творить в музыке, кино и моде.
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На кадрах звезда предстала в образах, которые не подчеркивали ее фигуру, а также с зелеными корнями волос. Фото были сделаны в прошлом году, сейчас Билли Айлиш - брюнетка.
Публикация собрала более 6000 лайков.
"БИЛЛИ САМЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЭТОМ МИРЕ 🤩😫❤️", "Она невероятная 🔥", "эти ногти УБИЙЦЫ 🔥", "В какой-то момент я был подавлен, пока я не познакомился с творчеством Билли, сейчас моя жизнь стала лучше, спасибо", - написали пользователи Сети.
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