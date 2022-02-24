Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український виконавець, музикант і фронтмен групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка в інтерв'ю в програмі" Неймовірна правда про зірок " розговорився про сімейне життя. Як відомо, разом зі своєю дружиною Наталія артист виховує чотирьох дітей - у них двоє дочок і двоє синів.

За словами Олег, дружина Головна в сім'ї, і вона встановлює правила. Іноді у виховних цілях Наталія забирає телефони у дітей, а він сам може відігнати дітвору від комп'ютера, якщо вони довго там сидять.

Олег Скрипка

Також Скрипка зізнався, що у них з дружиною немає ніжних домашніх звернень один до одного. Більш того, музикант не дарує дружині квіти. "Я не дарую квіти дружині. Вона не любить квіти. Там на день народження подарую квіти в ресторані, а ми потім йдемо додому, а вона їх забуває", - розповів Олег.

Однак, співак радує дружину Наталія іншими подарунками, з останнього-спільна відпустка. "Спільний відпочинок, ми з'їздили разом. Це було чудово, це був прекрасний час. Якраз ті моменти, коли ти можеш поза побуту поспілкуватися", - поділився Скрипка.

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Олег Скрипка

Нагадаємл, Олег Скрипка заявив, що все ще чекає україномовну версію "Вечорів на хуторі поблизу Диканьки".

Як повідомляла Politeka, Скрипка присоромив Україну за участь у конкурсі "Євробачення": "Це комплекс неповноцінності".

Також Politeka писала, що "Таких людей потрібно ізолювати": Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.