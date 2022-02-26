Співачка і продюсер Наталія Могилевська звернулася до українців у важкий для України часи.

Як пише Politeka.net, українці третій день обороняється від Росії, президент якої оголосив Україні війну. На третій день військових дій співачка Наталія Могилевська звернулася до українців, опублікувавши пост в Instagram.

На кадрах Наталія розповіла, що українці повинні дбати один про одного в ці важкі часи.

"Людоньки, це важливо! П'ємо воду, їмо і накопичуємо годинник сну. Щоб мозок був здоровим і приймав правильні рішення в критичних ситуаціях".

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"Перемога за нами, Смерть ворогам", " тримаємося і молимося за Україну! МИ УКРАЇНЦІ сильні і сміливі! Славаа Україні", "не сплять всі українці", "у нас сьогодні бомблять днем як ніколи", " кого немає цієї їжі і води що робити? У мене подруга з хворою дитиною на 23 поверсі одна, нікого немає поруч хто міг би допомогти. Відчай".