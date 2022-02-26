Як пише Politeka.net, українці третій день обороняється від Росії, президент якої оголосив Україні війну. На третій день військових дій співачка Наталія Могилевська звернулася до українців, опублікувавши пост в Instagram.
На кадрах Наталія розповіла, що українці повинні дбати один про одного в ці важкі часи.
"Людоньки, це важливо! П'ємо воду, їмо і накопичуємо годинник сну. Щоб мозок був здоровим і приймав правильні рішення в критичних ситуаціях".
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Наталія Могилевська звернулася до українців з несподіваною вимогою: "До біса ці..."
"Перемога за нами, Смерть ворогам", " тримаємося і молимося за Україну! МИ УКРАЇНЦІ сильні і сміливі! Славаа Україні", "не сплять всі українці", "у нас сьогодні бомблять днем як ніколи", " кого немає цієї їжі і води що робити? У мене подруга з хворою дитиною на 23 поверсі одна, нікого немає поруч хто міг би допомогти. Відчай".