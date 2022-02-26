Певица и продюсер Наталья Могилевская обратилась к украинцам в тяжелый для Украины времена.

Как пишет Politeka.net, украинцы третий день обороняется от России, президент которой объявил Украине войну. На третий день военных действий певица Наталья Могилевская обратилась к украинцам, опубликовав пост в Инстаграм.

На кадрах Наталья рассказала, что украинцы должны заботится друг о друге в эти трудные времена.

"Ребята, это важно! Пьем воду, едим и накапливаем часы сна. Чтобы мозг был здоровым и принимал правильные решения в критических ситуациях".

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Победа за нами,Смерть врагам", "Держимся и молимся за Украину! мы украинцы сильные и смелые! Славаа Украине", "Не спят все украинцы", "У нас сегодня бомбят днем как никогда", " кого нет этой еды и воды что делать? У меня подруга с больным ребёнком на 23 этаже одна, никого нет рядом кто мог бы помочь. Отчаяние".