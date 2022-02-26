Співачка Настя Каменських звернулася до росіян, спробувавши до них достукатися у себе в блозі.

Як пише Politeka.net, українська співачка Настя Каменських звернулася до росіян на третій день після оголошення війни Володимиром Путіним Україні. Своє звернення артистка залишила у своєму мікроблозі Instagram.

«Росіяни, які підтримують цей геноцид українців! коли бачу дискусії у ваших коментарях, нібито всі відео з України фейк, ми самі на себе напали, у нас внутрішні конфлікти і все інше, то в голові не вкладається сліпота і безсердечність. Тобто, на вашу думку ми всі 40 млн одночасно збожеволіли і почали викладати якісь сфабриковані відео, фото і т. д. Моя країна завжди була чесна і в першу чергу перед самою собою! Ми вільний народ і пишаємося цим. Рятувати потрібно не нас, а Вас, росіяни, від тоталітарного режиму і непроглядної інформаційної темряви.

На моїй, українській, землі не повинно бути ваших, російських, військ. Наші сім'ї повинні бути в спокої. В Україні має бути мир. Говоріть про це у себе в постах, в коментарях! У деяких містах Росії вийшло вийти мирні протести, ці люди відстоюють не тільки мир в Україні, вони відстоюють і свободу росіян, свободу всередині кожного з вас!

Дорога наша армія України - ви найкрутіші, Ви сила, ви міць! Довічне спасибі за те, як відстоюєте нашу країну і робите це дуже потужно. Слава Україні! ГЕРОЯМ СЛАВА! Я пишаюся, що я українка! Я пишаюся нашим народом!»

Настя так само прикріпила кадри, на яких видно розбомблений будинок в Києві, в який потрапила російська ракета.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:



"Слава Україні і смерть ворогам!!!", "Бережи Боже Україну і всіх нас", "молодець Настя" « "Україна переможе" « " Тримайтеся !Заспівайте що-небудь для своїх захисників.", "Путін відповість за все».!Заспівайте що-небудь для своїх захисників.", "Путін відповість за все».



