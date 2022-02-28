Міжнародний олімпійський комітет, а також ФІФА та УЄФА відреагували на вторгнення Росії в Україну.

Міжнародна федерація футболу та УЄФА відсторонили збірні та клуби Росії з футболу від участі в будь-яких змаганнях під своїми егідами, повідомляється на сайті УЄФА.

ФІФА та УЄФА прийняли спільне рішення про те, що всі російські команди, Будь то національні збірні або клубні команди, будуть відсторонені від участі в турнірах ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.

"Футбол повністю згуртований і солідарний з усіма постраждалими в Україні. Обидва президенти (ФІФА і УЄФА) сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності і миру між людьми», - йдеться в повідомленні.

Додамо також, що 28 Лютого Виконавча рада (ІС) Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прийняла рішення вилучити Олімпійські ордени у президента Росії Володимира Путіна і його соратників.

"Виконком МОК, виходячи з виняткових обставин ситуації і беручи до уваги вкрай серйозні порушення Олімпійського перемир'я та інші порушення Олімпійської хартії російським урядом в минулому, прийняв спеціальне рішення про вилучення Олімпійського ордена у всіх осіб, які займають в даний час важливу посаду в Уряді Російської Федерації або іншу пов'язану з державною владою високопоставлену посаду», – йдеться в заяві.

Зокрема, у Путіна відберуть Золотий Олімпійський орден За 2001 рік, у заступника Голови Уряду РФ Дмитра Чернишенка заберуть Золото за 2014 рік, у заступника керівника Адміністрації президента Росії Дмитра Козака вилучать Золото за 2014 рік.

Також повідомляється, що виконком МОК заснував фонд солідарності з Україною, щоб підтримати країну на тлі нового витка російської агресії.

"Виконком МОК підтверджує свою повну солідарність з українським олімпійським співтовариством. Вони в наших серцях і думках. Виконком МОК зобов'язується продовжувати і зміцнювати свої зусилля з надання гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.