Відома співачка Настя Каменських записала звернення, в якому висловилася з приводу російської агресії і закликала матерів з Росії одуматися і прокинутися.

Настя Каменських після того, як на Україну напала Російська Федерація, звернулася до громадян країни-окупанта і матерів, які оправляють своїх дітей і чоловіків на вірну смерть, пише Politeka.net.

"Щоб дочитати звернення і побачити кадри з місця подій, доскролльте сторінку до кінця і перегорніть пост».

"Мами Росії! Якщо ваш син на службі, дізнайтеся чи не в Україні він! Якщо не відповідає-скрін з телефонами в каруселі для вас. Від російських мам і вашої позиції залежить, чи будуть відправлятися сини Росії на загибель.

Ми не розв'язували цю війну але українська армія і понад 100 000 волонтерів, які записалися за ці дні в Українську армію - вимушено захищають дітей, сім'ї та Україну. А по ТБ РФ дезінформують, тримають вашу країну в Омані, називаючи все фейками, просто змінюючи вже скільки років свідомість російського народу. Щоб маніпулювати вашим народом» - пише Каменських.

Вона додає, що український народ, у тому числі багатодітні мами, вагітні, діти, люди у віці — через вторгнення російської армії за указом російської влади на незалежну територію України змушені ховатися в бомбосховищах, метро, підвалах, залишати будинки, тікаючи подалі від міст під обстрілами. Жінки народжують в метро і бомбосховищах. - впевнена, що по ТБ цього не показали вам.

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