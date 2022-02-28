Известная певица Настя Каменских записала обращение, в котором высказалась по поводу российской агрессии и призвала матерей из России одуматься и очнуться.

Настя Каменских после того, как на Украину напала Российская Федерация, обратилась к гражданнам страны-оккупанта и матерям, которые оправляют своих детей и мужей на верную смерть, пишет Politeka.net.

«Чтобы дочитать обращение и увидеть кадры с места событий, доскролльте страницу до конца и пролистайте пост».

«Мамы России! Если ваш сын на службе, узнайте не в Украине ли он! Если не отвечает - скрин с телефонами в карусели для вас. От российских мам и вашей позиции зависит, будут ли отправляться сыновья России на гибель.

Мы не развязывали эту войну но Украинская армия и более 100 000 волонтеров, которые записались за эти дни в Украинскую армию - вынуждено защищают детей, семьи и Украину. А по тв РФ дезинформируют, держат вашу страну в заблуждении, называя все фейками, просто изменяя уже сколько лет сознание российского народа. Чтобы манипулировать вашим народом» - пишет Каменских.

Она добавляет, что украинский народ, в том числе многодетные мамы, беременные, дети, люди в возрасте — из-за вторжения Российской армии по указу российских властей на независимую территорию Украины вынуждены прятаться в бомбоубежищах, метро, подвалах, покидать дома, убегая подальше от городов под обстрелами. Женщины рожают в метро и бомбоубежищах. — уверена, что по ТВ этого не показали вам.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк оккупантам

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