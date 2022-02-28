Как пишет Politeka.net украинцы пятый день борются за свою страну с российскими войсками. Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк несколько дней назад сообщил, что вступил в территориальную оборону Киева, получил оружие и будет защищать страну под нападения российских войск.
На своей странице в Инстаграм артист поделился новым видео. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
"Мамы, любимые, дети - будьте в безопасности. Воины – й**ште оккупанта», - написал он.
Андрей Хлывнюк ехал в авто вместе с участником войны на Донбассе, основателем группы компаний Veterano, куда входят пиццерии, кофейни, кондитерская и бар, Леонидом Остальцевым, который сейчас также в территориальной обороне Киева.
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"Сначала у вас будет висеть, а потом вы будете висеть», - обратился Хлывнюк к российским захватчикам.
«Оккупантам в Украине не рады», - добавил от себя Остальцев.
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