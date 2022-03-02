Артист заявив, що не стане вимовляти політичні гасла, і не вимагатиме, оскільки його "вимоги нікому не потрібні".

Відомий російський співак Леонід Агутін закликав Росію зупинити кровопролиття в Україні. Музикант, не називаючи винуватця, вважає, що необхідно знайти інший спосіб проявляти "політичні амбіції".

Про це він написав у пості на особистій сторінці в Facebook.

"Бачить Бог, я завжди був патріотом своєї країни. Був у минулому, є в сьогоденні, і буду в майбутньому. Але я молю зупиніть війну", - написав Агутін.

Артист заявив, що не стане вимовляти політичні гасла, і не вимагатиме, оскільки його "вимоги нікому не потрібні".

"Кожен новий день - це нові жертви, смерті наших хлопців, українських громадян, мільйони поламаних доль з того і з іншого боку, їх біль, образа, страх і приниження. Необхідно знайти інший спосіб політичних амбіцій всіх учасників Великої Гри. Цей себе вичерпав! Давно", - додав Леонід Агутін.

Нагадаємо, російські актори з "Дизель шоу" відреагували на атаку армії РФ.

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