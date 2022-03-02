Артист заявил, что не станет произносить политические лозунги, и не будет требовать, поскольку его "требования никому не нужны".

Известный российский певец Леонид Агутин призвал Россию остановить кровопролитие в Украине. Музыкант, не называя виновника, считает, что необходимо найти другой способ проявлять "политические амбиции".

Об этом он написал в посте на личной странице в Facebook.

"Видит Бог, я всегда был патриотом свой страны. Был в прошлом, есть в настоящем, и буду в будущем. Но я молю остановите войну", – написал Агутин.

Артист заявил, что не станет произносить политические лозунги, и не будет требовать, поскольку его "требования никому не нужны".

"Каждый новый день – это новые жертвы, смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы поломанных судеб с той и с другой стороны, их боль, обида, страх и унижение. Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно", – добавил Леонид Агутин.

Напомним, российские актеры из "Дизель шоу" отреагировали на атаку армии РФ.

Как сообщала Politeka, Пол Маккартни поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами.

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