Монатік розповів, що українці змушені були залишити свої будинки, квартири, майно і все, що у них є.

Як передає Politeka.net, український співак і танцюрист Дмитро Монатік звернувся до росіян і білорусів із закликом допомогти зупинити війну.

Співак підкреслив, що багато днів українці намагаються достукатися до білорусів і росіян. Багато з них просто роблять вигляд, що не чують, а інші і зовсім не вірять.

"Але, як можна не вірити, коли ці вибухи, які зараз відбуваються в Україні, вони такі гучні, що їх чує весь світ", – сказав Дмитро Монатік.

Співак звернувся до жителів Росії та Білорусі, щоб ті почули правду. Монатік розповів, що українці змушені були залишити свої будинки, квартири, майно і все, що у них є, щоб врятувати себе і убезпечити сім'ї.

"Це не порятунок, це війна. Весь світ кричить про те, що російська влада перетнула територію України, перетнула кордони і з вогнем, вибухами, кулями розривають її на частини. Це не порятунок. Це справжнє знищення. Година українця триває, як день, а день – як рік. Це так боляче", - додав Дмитро Монатік.

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