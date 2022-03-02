Монатик рассказал, что украинцы вынуждены были оставить свои дома, квартиры, имущество и все, что у них есть.

Как передает Politeka.net, украинский певец и танцор Дмитрий Монатик обратился к россиянам и белорусам с призывом помочь остановить войну.

Певец подчеркнул, что много дней украинцы пытаются достучаться к белорусам и россиянам. Многие из них просто делают вид, что не слышат, а другие и вовсе не верят.

"Но, как можно не верить, когда эти взрывы, которые сейчас происходят в Украине, они такие громкие, что их слышит весь мир", – сказал Дмитрий Монатик.

Певец обратился к жителям России и Беларуси, чтобы те услышали правду. Монатик рассказал, что украинцы вынуждены были оставить свои дома, квартиры, имущество и все, что у них есть, чтобы спасти себя и обезопасить семьи.

"Это не спасение, это война. Весь мир кричит о том, что русская власть пересекла территорию Украины, пересекла границы и с огнем, взрывами, пулями разрывают ее на части. Это не спасение. Это настоящее уничтожение. Час украинца длится, как день, а день – как год. Это так больно", – добавил Дмитрий Монатик.

Напомним, российские актеры из "Дизель шоу" отреагировали на атаку армии РФ.

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