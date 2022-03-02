Настя Каменських за всі дні після вторгнення Росії в Україну встигла записати кілька відео і зробила пости про те, як живеться тепер українцям, пише Politeka.net. Зірка не відмовчується - вона говорить прямо про все і закликає громадян РФ і Білорусії прийти в себе, схаменутися і почати діяти, адже гинуть їхні чоловіки, діти і близькі.

""Визволителі", повертайтеся до себе! Україна вас не чекає! Невже ви ще цього не зрозуміли? Мати, дружини, сестри - не відпускайте ваших чоловіків. За що ж ви зовсім юних, 18-20-річних, готові відправити на смерть. Україна плаче від горя через війну і ваших солдатів на нашій землі і вимушено захищається! А ви сліпо вірите в своє ТБ. Все брехня! Вам кладуть сайти, закривають небо, світові бренди і компанії у всіх сферах відкликають у співпрацю, рубль знецінюється, проблеми з біржами і банками, дипломати залишають приміщення під час виступу вашого представника (і це ще не все) - і ви все ще не замислювалися про реальні причини?

Якщо ви досі думаєте, що вибухи по всій Україні фейки, будь ласка, пошукайте в інтернеті відео військових, які потрапили в полон, напавши на землю і дітей України. Зателефонуйте на гарячу лінію»Повернись живим з України". І можливо тоді туман "фейків" розсіється. Будь ласка, побачте, почуйте, не мовчіть. З Україною-весь світ, а з вами-пропаганда і уряд, який вбиває і вас, і нас!» - виразитися Настя Каменських.

"Мами Росії! Якщо ваш син на службі, дізнайтеся чи не в Україні він! Якщо не відповідає-скрін з телефонами в каруселі для вас. Від російських мам і вашої позиції залежить, чи будуть відправлятися сини Росії на загибель " - також пише Каменських.

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