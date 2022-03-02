Настя Каменских за все дни после вторжения России в Украину успела записать несколько видео и сделала посты о том, как живется теперь украинцам, пишет Politeka.net. Звезда не отмалчивается - она говорит прямо обо всем и призывает граждан РФ и Белоруссии прийти в себя, опомниться и начать действовать, ведь гибнут их мужья, дети и близкие.
«Освободители, возвращайтесь к себе! Украина вас не ждет! Неужели вы еще этого не поняли? Матеря, жены, сестры - не отпускайте ваших мужчин. За что же вы совсем юных, 18-20-летних, готовы отправить на смерть. Украина плачет от горя из-за войны и ваших солдат на нашей земле и вынужденно защищается! А вы слепо верите в свое ТВ. Все ложь! Вам ложат сайты, закрывают небо, мировые бренды и компании во всех сферах отзывают в сотрудничество , рубль обесценивается, проблемы с биржами и банками, дипломаты покидают помещение во время выступления вашего представителя (и это еще не все) - и вы все еще не задумывались о реальных причинах?
Если вы до сих пор думаете, что взрывы по всей Украине фейки, пожалуйста, поищите в интернете видео военных, которые попали в плен, напав на землю и детей Украины. Позвоните на горячую линию «Вернись живым из Украины». И возможно тогда туман «фейков» рассеется. Пожалуйста, увидьте, услышьте, не молчите. С Украиной - весь мир, а с вами - пропаганда и правительство, которое убивает и вас, и нас!» - выразилась Настя Каменских.
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«Мамы России! Если ваш сын на службе, узнайте не в Украине ли он! Если не отвечает - скрин с телефонами в карусели для вас. От российских мам и вашей позиции зависит, будут ли отправляться сыновья России на гибель» - также пишет Каменских.
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