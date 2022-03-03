Відомий український співак Олег Винник, виступив зі зверненням до білорусів і росіян, щоб ті зупинили війну в Україні, яку розгорнули їхні президенти.

Олег Винник записав відеозвернення до трьох народів - Росії, Білорусі, і України у зв'язку з військовими діями в нас, передає Politeka.net.

"Росія, Білорусь, ви цинічно увірвалися в нашу мирну країну зі смертельною зброєю.

Ваші діти гинуть на нашому чорноземі. Повстаньте! Вас мільйони!

Нас, українців, не знищити! Ніколи Україна не буде чиєюсь! Ми сильні! Пишаюся нашими захисниками. Молимося за Україну. З нами БОГ!",- написав Олег Винник.

За словами артиста, Україна - вільна країна, у якої є своя мова і культура.

"Припиніть знищувати український народ! Повертайтеся додому всі, хто прийшов на мою землю зі зброєю. Замолюйте свої гріхи поки не пізно. Українці, ми сила! Ми ніколи не здамо нашу землю і ніколи цього не робили", - заявив Олег Винник.

Публікація швидко зібрала понад 70 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Шлях береже ангел хранитель Україну ми з вами😇 💛 💙 🙏 🙏", " добре сказав!!!", "Слава Україні!!! Господи збережи і збережи нас усіх!!! ❤ ️ ", "Дуже довго ми тебе чекали !👏 ",- написали користувачі Мережі.

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