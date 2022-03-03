Известный украинский певец Олег Винник, выступил с обращением к белорусам и россиянам, чтобы те остановили войну в Украине, которую развернули их президенты.

Олег Винник записал видеообращение к трем народам - России, Беларуси, и Украины в связи с военными действиями у нас, передает Politeka.net.

"Россия, Беларусь, вы цинично ворвались в нашу мирную страну со смертельным оружием.

Ваши дети погибают на нашем черноземе. Восстаньте! Вас миллионы!

Нас, УКРАИНЦЕВ, не уничтожить! Никогда Украина не будет чьей-то! Мы сильны! Горжусь нашими защитниками. Молимся за Украину. С нами БОГ!", - написал Олег Винник.

По словам артиста, Украина - вольная страна, у которой есть свой язык и культура.

"Прекратите уничтожать украинский народ! Возвращайтесь домой все, кто пришел на мою землю с оружием. Замаливайте свои грехи пока не поздно. Украинцы, мы сила! Мы никогда не сдадим нашу землю и никогда этого не делали", - заявил Олег Винник.

Публикация быстро собрала более 70 тысяч просмотров и много комментариев.

"Путь хранит ангел хранитель Украину мы с вами 😇💛💙🙏🙏", "Хорошо Сказал!!!", "Слава Украине!!! Господи спаси и сохрани нас всех!!! ❤️", "Очень долго мы тебя ждали !👏", - написали пользователи Сети.

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