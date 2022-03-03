Олег Винник записал видеообращение к трем народам - России, Беларуси, и Украины в связи с военными действиями у нас, передает Politeka.net.
"Россия, Беларусь, вы цинично ворвались в нашу мирную страну со смертельным оружием.
Ваши дети погибают на нашем черноземе. Восстаньте! Вас миллионы!
Нас, УКРАИНЦЕВ, не уничтожить! Никогда Украина не будет чьей-то! Мы сильны! Горжусь нашими защитниками. Молимся за Украину. С нами БОГ!", - написал Олег Винник.
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"Прекратите уничтожать украинский народ! Возвращайтесь домой все, кто пришел на мою землю с оружием. Замаливайте свои грехи пока не поздно. Украинцы, мы сила! Мы никогда не сдадим нашу землю и никогда этого не делали", - заявил Олег Винник.
Публикация быстро собрала более 70 тысяч просмотров и много комментариев.
"Путь хранит ангел хранитель Украину мы с вами 😇💛💙🙏🙏", "Хорошо Сказал!!!", "Слава Украине!!! Господи спаси и сохрани нас всех!!! ❤️", "Очень долго мы тебя ждали !👏", - написали пользователи Сети.
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