Відповідний пост Мозгова розмістила на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net.

"А тепер пост для тих, хто виїхав! Не капайте на мозок і припиніть кошмарити тих, хто залишився! Мене попросили написати це ті, хто залишилися тут і роблять все що можуть, тримають оборону! Але їм "добрі" родичі, друзі і знайомі починають розповідати, що все пропало, нас здали, всім пі**а, не *уй там сидіти терміново біжіть!

Б****, припиніть це робити! Поїхали і сидіть тихо, робіть що-небудь по можливості, не бикуйте там і не залякуйте тих, хто залишився тут!

Ніхто не збирається засуджувати жінок, особливо тих, хто вивіз дітей! Всі все розуміють! Про чоловіків у мене своя особисту думку і я маю на неї право!

Я б зневажала свого чоловіка, якби він поїхав і не залишився, але так само я б і собі не пробачила, якби кинула його тут. Ми одна сім'я, і будемо і в горі, і в радості до кінця! Це моє розуміння! І так, я вважаю, що якщо всі поїдуть, то захищати нічого! Місто, село це перш за все люди, енергія їх, а не просто стіни, навіть якщо дуже красиві і старовинні! Ми, що залишилися, наповнюємо своєю енергією і сенсом ті міста, де ми залишилися!

Тому, можете допомогти, допомагайте один одному, робіть кожен що-небудь для перемоги! А не можете сидіть і не п*****! Миру всім! А Україні перемоги! Слава Україні!",- емоційно завершила своє звернення Мозгова.

Нагадаємо, понад 1 млн біженців залишили Україну за тиждень після початку воєнних дій. Агентство у справах біженців ООН заявило, що за останні три дні кількість біженців подвоїлася - у понеділок ООН повідомляла про півмільйона людей. Згідно з цими даними, більша частина біженців вирушила до Польщі.