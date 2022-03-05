Як пише Politeka.net, головний герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако не так давно звернувся до громадян РФ і продемонстрував, як бомблять і обстрілюють його рідне місто. Також він вирішив висловитися з цього приводу в Instagram, а сьогодні показав, чому висловлювання Путіна просто смішні і безглузді.
"Ну тут воювати можна тільки з деменцією. Тихий жах ... яке ж ти брехливе ху * ло!» - не стримавшись, висловився Михайло.
У мережі тут же обговорили:
"Я б його задушила своїми руками, Чмир🤬; яке кінчене😢; тварина брехливе; нехай воно здохне!!!; Психіатрична лікарня втратила пацієнта️️; купіть йому таблетки, тому що фігню ригає 🤮; яке дно; я не можу його слухати, жахливо.; Налийте хто-небудь миш'яку в чай, нехай прокинеться і не прокинеться!; І всі сидять і слухають собаку брехливу!!!; Боже що воно мело 😡" »
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