Головний герой одного з сезонів шоу" Холостяк " Михайло Заливако не зміг стримати емоції після звернення Путіна.

Як пише Politeka.net, головний герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако не так давно звернувся до громадян РФ і продемонстрував, як бомблять і обстрілюють його рідне місто. Також він вирішив висловитися з цього приводу в Instagram, а сьогодні показав, чому висловлювання Путіна просто смішні і безглузді.

"Ну тут воювати можна тільки з деменцією. Тихий жах ... яке ж ти брехливе ху * ло!» - не стримавшись, висловився Михайло.

У мережі тут же обговорили:

"Я б його задушила своїми руками, Чмир🤬; яке кінчене😢; тварина брехливе; нехай воно здохне!!!; Психіатрична лікарня втратила пацієнта️️; купіть йому таблетки, тому що фігню ригає 🤮; яке дно; я не можу його слухати, жахливо.; Налийте хто-небудь миш'яку в чай, нехай прокинеться і не прокинеться!; І всі сидять і слухають собаку брехливу!!!; Боже що воно мело 😡" »

Вдень 5 березня на Миколаєві, українські морські піхотинці разом з побратимами з ОК «Південь» збили чотири вертольоти противника. При цьому, один з морпіхів збив відразу 3 одиниці.

"Справжній приклад професіоналізму, мужності і героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!",- підкреслив командувач Військово-Морських сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Нагадавши, воїн ЗСУ знищив три вертольоти окупантів

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