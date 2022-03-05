Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Михаил Заливако не смог сдержать эмоции после обращения Путина.

Как пишет Politeka.net, главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако не так давно обратился к гражданам РФ и продемонстрировал, как бомбят и обстреливают его родной город. Также он решил высказаться по этому поводу в Инстаграм, а сегодня показал, почему высказывания Путина просто смешны и нелепы.

«Ну здесь воевать можно только с деменцией. Тихий ужас… какое же ты лживое ху*ло!» - не сдержавшись, выразился Михаил.

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«Я бы его задушила своими руками, чмырь🤬; Какое конченое😢; Животное лживое; Пусть оно сдохнет!!!; Психиатрическая больница потеряла пациента 🤦‍♀️; Купите ему таблетки, потому что фигню рыгает 🤮; Какое дно; Я не могу его слушать, ужасно.; Налейте кто-нибудь мышьяка в чай, пусть проснется и не проснется!; И все сидят и слушают собаку лживую!!!; Боже что оно мело 😡».

Днем 5 марта на Николаевщине, украинские морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК «Юг» сбили четыре вертолета противника. При этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы.

"Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!",- подчеркнул командующий Военно-Морских сил ВС Украины контрадмирал Алексей Неижпапа.

Напомним, воин ВСУ уничтожил три вертолета оккупантов

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