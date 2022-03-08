Як пише Politeka.net, Руслан і Анатолій Євдокименко були затримані на україно-молдавському кордоні, куди намагався пробратися з іншими українцями призовного віку. Відео із затриманими опублікувала також "УП" у себе в Твіттер.
Українці були обурені подібною дією Руслана і почали активно коментувати останню публікацію Євдокименка в Instagram, де син Ротару підтримав Україну в перший день війни:
"Вас спіймали на кордоні?", "А чому ви ухиляєтеся від військового обов'язку ? Вам не соромно?", "СБУ затримала сина і онука Софії Ротару за спробу втекти в Молдавію", "була підписана на вас, тепер відписуюся, ви любите своїх рідних і Україну але захищати все це повинен хтось інший, негідно", " саме з цього через кордон кущами повзеш?", "сина і онука співачки Ротару затримали на україно-молдавському кордоні. Ганьба"," йди воюй, байкер", ганебно в складний для країни час з сином тікати за кордон. Мужики-патріоти називається", " Ахаха, матуся не встигла заховати свого синочка))".
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