Як пише Politeka.net, Україна 15-та доба обороняться від російських окупантів. 9 березня російські війська завдали авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі. Катя Репяхова, Дружина Віктора Павлика, репостнула пост Маші Єфросиніної, яка висловилася про нове звірство російських військ.

"Нехай кожен, хто пише в коментарях "так вам і треба", запам'ятає назавжди: ви всі будете покарані - за плазування, за співучасть, за сліпоту і боягузтво, якими просякнута ваша гнила, залякана і байдужа маса…

Немає нічого ганебніше для народу, коли його безсила проти противника армія просто переводить свої бомби і ракети на мирне населення!

МИ, УКРАЇНЦІ, вільна нація, ніколи не пробачимо вас! Жодної дитини! Жодної жертви, жодної сльозинки всіх, хто втрачає в ці хвилини рідних і близьких!

Ви ж були рабами, рабами і залишитеся!",- написала Маша, додавши фото, де вагітну жінку виносять поліцейські на ношах.

"Підписуюся під кожним словом", - написала Катя у своєму сторіс.