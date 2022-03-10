Как пишет Politeka.net, Украина 15-е сутки оборонятся от российских оккупантов. 9 марта российские войска нанесли авиаудар по роддому в Мариуполе. Катя Репяхова, жена Виктора Павлика, репостнула пост Маши Ефросининой, которая высказалась о новом зверстве российских войск.
"Пускай каждый, кто пишет в комментариях «так вам и надо», запомнит навсегда: вы все будете наказаны- за пресмыкание, за соучастие, за слепоту и трусость, которыми пропитана ваша гнилая, запуганная и равнодушная масса…
Нет ничего позорнее для народа, когда его бессильная против противника армия просто переводит свои бомбы и ракеты на мирное население!
Мы, Украинцы, свободная нация, никогда не простим вас! Ни одного ребёнка! Ни одной жертвы, ни одной слезинки всех, кто теряет в эти минуты родных и близких!
Вы же были рабами, рабами и останетесь!", - написала Маша, добавив фото, где беременную женщину выносят полицейские на носилках.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Украина не сдалась": Кулеба объявил, чем закончились полуторачасовые переговоры с Лавровым
Попытка бегства сына и внука Софии Ротару из Украины: выяснились любопытные подробности
Три ключевых пункта: глава МИД Украины Кулеба раскрыл, чего ждать от переговоров с Лавровым
"Не все боятся и не всем безразлично": россиянин сжег военкомат и сделал смелое заявление, видео
"Подписываюсь под каждым словом", - написала Катя в своем сторис.