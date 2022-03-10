Как пишет Politeka.net, Украина 15-е сутки оборонятся от российских оккупантов. 9 марта российские войска нанесли авиаудар по роддому в Мариуполе. Катя Репяхова, жена Виктора Павлика, репостнула пост Маши Ефросининой, которая высказалась о новом зверстве российских войск.

"Пускай каждый, кто пишет в комментариях «так вам и надо», запомнит навсегда: вы все будете наказаны- за пресмыкание, за соучастие, за слепоту и трусость, которыми пропитана ваша гнилая, запуганная и равнодушная масса…

Нет ничего позорнее для народа, когда его бессильная против противника армия просто переводит свои бомбы и ракеты на мирное население!

Мы, Украинцы, свободная нация, никогда не простим вас! Ни одного ребёнка! Ни одной жертвы, ни одной слезинки всех, кто теряет в эти минуты родных и близких!

Вы же были рабами, рабами и останетесь!", - написала Маша, добавив фото, где беременную женщину выносят полицейские на носилках.

"Подписываюсь под каждым словом", - написала Катя в своем сторис.