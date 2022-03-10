Святослав Вакарчук показал, как люди пытаются держаться в Николаевском госпитале и не теряют надежды.

Как пишет Politeka.net, знаменитый украинский певец Святослав Вакарчук, который решил также быть в терробороне, продолжает поддерживать украинцев и часто публикует разные фото в социальных сетях. На странице в Фейсбук артист решил представить несколько кадров из Николаева, который на днях посетил.

«В Николаевском госпитале и боль, и надежда, и слезы, и вера, и поддержка, и уверенность, и любовь, и понимание, что мы стоим не просто на страже Украины против безумного российского агрессора, а на страже всего цивилизованного мира против абсолютного зла.

Последние фото и видео по просьбе наших бойцов – страшная коллекция проявления "братской любви", в том числе и кассетные бомбы (фрагмент), запрещенные к использованию на планете, и которые рашисты сбрасывают на Украину сейчас #УкраинаДержитОборону» - пишет Вакарчук.

Мы также писали, Святослав Вакарчук, который является солистом группы "Океан Эльзы", решил защищать Украину от российских захватчиков вместе с бойцами территориальной обороны. Об этом сообщила Львовская ОГА.

«Офицер запаса, музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны Львовщины. Призываем всех неравнодушных тоже приобщаться к защите Отечества!», - говорится в сообщении.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Дикусар обратился к российским военным.

Как сообщала Politeka, Дикусар пополнил ряды украинских защитников, пригрозив россиянам.

Также Politeka писала, что Дикусар впечатлил Булитко из "Дизель шоу" своей пластичностью, видео.