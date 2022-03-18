Зірка студії "Квартал 95" Кошовий розповів, в якому форматі і як часто зараз спілкується з президентом України Володимиром Зеленським, який також є його близьким другом

Так, в інтерв'ю на YouTube-каналі "Люкс ФМ" Кошовий розповів, що із Зеленським він спілкується майже щодня.

"Ми листуємося майже кожен день. Я виходжу в магазин, люди кажуть:"Передайте, будь ласка, Привіт, передайте, щоб він тримався, ми за нього". Я просто йому передаю думку наших співгромадян. Йому пишу - і він у відповідь пише. І на наступний день в магазині, коли запитують, як він там, кажу: "Та нічого, нормально, тримається. За ним вся Україна - він за Україну". Такий у нас президент, з такими ось яйцями", – повідомив Кошовий.

Нагадаємо, в інтерв'ю Кошовий також відповів на запитання, чи знав він про те, що Росія вторгнеться в Україну 24 лютого.

Кошовий зазначив, що не очікував подібних дій з боку "сусідів" і постійно говорив, що такого в 21-му столітті не може бути.

Артист зізнався, що його дружина Ксенія дорікнула в тому, що він виявився неправий. А він, у свою чергу, нерозуміє, як таке могло статися в сучасному світі.