Так, в інтерв'ю на YouTube-каналі "Люкс ФМ" Кошовий розповів, що із Зеленським він спілкується майже щодня.
"Ми листуємося майже кожен день. Я виходжу в магазин, люди кажуть:"Передайте, будь ласка, Привіт, передайте, щоб він тримався, ми за нього". Я просто йому передаю думку наших співгромадян. Йому пишу - і він у відповідь пише. І на наступний день в магазині, коли запитують, як він там, кажу: "Та нічого, нормально, тримається. За ним вся Україна - він за Україну". Такий у нас президент, з такими ось яйцями", – повідомив Кошовий.
Нагадаємо, в інтерв'ю Кошовий також відповів на запитання, чи знав він про те, що Росія вторгнеться в Україну 24 лютого.
Кошовий зазначив, що не очікував подібних дій з боку "сусідів" і постійно говорив, що такого в 21-му столітті не може бути.
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