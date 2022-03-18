Так, в интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ" Кошевой рассказал, что с Зеленским он общается почти каждый день.
"Мы переписываемся почти каждый день. Я выхожу в магазин, люди говорят: "Передайте, пожалуйста, привет, передайте, чтобы он держался, мы за него". Я просто ему передаю мнение наших сограждан. Ему пишу – и он в ответ пишет. И на следующий день в магазине, когда спрашивают, как он там, говорю: "Та ничего, нормально, держится. За ним вся Украина – он за Украину". Такой у нас президент, с такими вот яйцами", – сообщил Кошевой.
Напомним, в интервью Кошевой также ответил на вопрос, знал ли он о том, что Россия вторгнется в Украину 24 февраля.
Кошевой отметил, что не ожидал подобных действий со стороны "соседей" и постоянно говорил, что такого в 21-м веке не может быть.
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