Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал, в каком формате и как часто сейчас общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также является его близким другом

Так, в интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ" Кошевой рассказал, что с Зеленским он общается почти каждый день.

"Мы переписываемся почти каждый день. Я выхожу в магазин, люди говорят: "Передайте, пожалуйста, привет, передайте, чтобы он держался, мы за него". Я просто ему передаю мнение наших сограждан. Ему пишу – и он в ответ пишет. И на следующий день в магазине, когда спрашивают, как он там, говорю: "Та ничего, нормально, держится. За ним вся Украина – он за Украину". Такой у нас президент, с такими вот яйцами", – сообщил Кошевой.

Напомним, в интервью Кошевой также ответил на вопрос, знал ли он о том, что Россия вторгнется в Украину 24 февраля.

Кошевой отметил, что не ожидал подобных действий со стороны "соседей" и постоянно говорил, что такого в 21-м веке не может быть.

Артист признался, что его супруга Ксения упрекнула в том, что он оказался неправ. А он, в свою очередь, непонимает, как такое могло случиться в современном мире.