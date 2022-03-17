Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой - успешный украинский шоумен и звезда "Квартал 95". Известно, что артист давно дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Евгений в новом интервью для телеведущего Славы Демина рассказал, знал ли о том, что будет 24 февраля.
Кошевой отметил, что не ожидал подобных действий со стороны "соседей" и постоянно говорил, что такого в 21-м веке не может быть.
После этого он сказал, что его супруга Ксения упрекнула в том, что он оказался неправ, на что Кошевой ответил:
"Ну блин, ну как в современном мире...", - отвечал о событиях, которые начались Кошевой, удивляясь происходящим.
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Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Люблю вас, люблю Украину", "Огонь", "Сила".
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