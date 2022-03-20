Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - успішна українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка полетіла в США, звідки звернулася до своїх українських фанатів, опублікувавши новий пост у Фейсбуці.

"Друзі, наша з вами реальність змінилася. Ми більше ніколи не станемо такими, як були.

Деякий час я була в Закарпатті, разом з волонтерами ми плели маскувальні сітки і займалися збором коштів для української армії.

Зараз я в США і це не туристична поїздка. Я приїхала сюди, щоб представити Україну в рамках конференції та музичного фестивалю @sxsw в Остіні, і для мене це можливість розповісти всю правду про жахливий Російський терор в Україні", - написала зірка в Instagram.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Віримо в перемогу", " чекаємо вас в Нью-Йорку! Багато українців і американців тут працюють разом, щоб допомогти Україні", " Давай, Саша!! Сітки ми і самі наплетем! А у тебе є реальна можливість кричати на весь світ від нашого імені! Кричи!".