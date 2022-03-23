Співак Святослав Вакарчук, лідер Океан Ельзи, вступив до лав ЗСУ і розповів, який наказ йому віддали.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук-популярний український співак. Зірка активно підтримує зараз українців і вирішив повідомити, що вступив до лав ЗСУ. Про це було повідомлено в сюжеті "Радіо Свобода".

"Як тільки я опинився у Львові, я пішов у військкомат і записався в армію. Тепер я лейтенант ЗСУ. Відряджений у Львівську військово-цивільну адміністрацію. Львівська ВЦА дала мені відрядження: їздити по Україні і надихати людей", - сказав Вакарчук.

Також було показано, як Святослав відвідав метро в Харкові, де ховалися люди.

"Я перебуваю безпосередньо у вагоні метро, який зараз перетворився на притулок і Будинок для тих, кому немає де бути більше в Харкові", - сказав Вакарчук.

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