Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук-популярний український співак. Зірка активно підтримує зараз українців і вирішив повідомити, що вступив до лав ЗСУ. Про це було повідомлено в сюжеті "Радіо Свобода".
"Як тільки я опинився у Львові, я пішов у військкомат і записався в армію. Тепер я лейтенант ЗСУ. Відряджений у Львівську військово-цивільну адміністрацію. Львівська ВЦА дала мені відрядження: їздити по Україні і надихати людей", - сказав Вакарчук.
Також було показано, як Святослав відвідав метро в Харкові, де ховалися люди.
"Я перебуваю безпосередньо у вагоні метро, який зараз перетворився на притулок і Будинок для тих, кому немає де бути більше в Харкові", - сказав Вакарчук.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Було яскраво": Арестович оголосив про успішний вихід "9-ї серії "Чорнобаївка", що відомо
Білорусь накопичує техніку, а ворог під Маріуполем деморалізований: нові дані Міноборони
Окупанти запустили цинічний фейк про Одесу, намагаючись посіяти паніку: зроблено заяву
"На корм бичкам": одеситам повідомили гарні новини, штурмувати місто вже нікому
Нагадаємо, ЗСУ заволоділи елітними трофеями під Києвом, з'явилися подробиці
Також Politeka повідомляла, що опублікована розмова генерала, який керує облогою Маріуполя
А ще Politeka писала, що під Києвом окупанти почали використовувати заборонені фосфорні снаряди, кадри