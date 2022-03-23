Певец Святослав Вакарчук, лидер Океан Эльзы, вступил в ряды ВСУ и рассказал, какой приказ ему отдали.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - популярный украинский певец. Звезда активно поддерживает сейчас украинцев и решил сообщить, что вступил в ряды ВСУ. Об этом было сообщено в сюжете "Радио Свобода".

"Как только я оказался во Львове, я пошел в военкомат и записался в армию. Теперь я лейтенант ВСУ. Откомандирован во львовскую военно-гражданскую администрацию. Львовская ВГА дала мне командировку: ездить по Украине и вдохновлять людей", - сказал Вакарчук.

Также было показано, как Святослав посетил метро в Харькове, где прятались люди.

"Я нахожусь непосредственно в вагоне метро, который сейчас превратился в убежище и дом для тех, кому нет где быть больше в Харькове", - сказал Вакарчук.

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