Як передає Politeka.net, Настя Каменських не каже, чи поїхала вона з України під час бойових дій, але продовжує підтримувати громадян і всіляко закликає білорусів і замислитися над трагедією. За словами Каменських в Instagram, зараз людям слід прозріти і подивитися на життя реальнимм поглядом без пропаганди.

"Білоруси! Мами, жінки, дівчата Білорусії! Не відпускайте своїх чоловіків! Чоловіки, не вирушайте на цю війну! разом ми зможемо не допустити ще більше болю, смертей і втрат! Їх і так вже дуже багато. Вже стільки людей загинуло з війни, розв'язаної в мирній Україні! Не з нашої волі, не нашими людьми! Українці мріють, щоб це закінчилося! Українці мріють про мир! З кожним днем смертей, поламаних доль, сиріт, людей вмираючих через гуманітарну катастрофу в багатьох містах України-все більше і більше! Не потрібно, щоб ця цифра росла! Відмовляйтеся!!! Не їдьте на нашу землю! Я молюся і вірю, що ви, як і ми, за те, щоб цей жах закінчився!

Населення країни набагато численніше, ніж її керівництво. Згуртовану відмову всіх солдатів неможливо буде переломити.

Ми бачимо всіх, хто з Вашого боку, готовий відступити і не підтримувати війну! Зробіть, щоб тих, хто проти війни, стало ще більше! Вона не ваша: не заради вашої країни, не заради ваших людей, сімей, не заради вашої культури. Навіщо тоді вмирати через війну, розв'язану керівництвом рф? Ми віримо, що ваша країна зможе позбутися тиранії і стати вільною, мирною країною! Будь ласка, Білоруські солдати, не воюйте проти України!».

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