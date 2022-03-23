Как передает Politeka.net, Настя Каменских не говорит, уехала ли она из Украины во время боевых действий, но продолжает поддерживать граждан и всячески призывает белорусов и задуматься над трагедией. По словам Каменских в Инстаграм, сейчас людям следует прозреть и посмотреть на жизнь реальнымм взглядом без пропаганды.

«Белорусы! Мамы, женщины, девушки Белоруссии! Не отпускайте своих мужчин! Мужчины, не отправляйтесь на эту войну! вместе мы сможем не допустить еще больше боли, смертей и утрат! Их и так уже очень много. Уже столько людей погибло из войны, развязанной в мирной Украине! Не по нашей воле, не нашими людьми! Украинцы мечтают, чтобы это закончилось! Украинцы мечтают о мире! С каждым днем смертей, поломанных судеб, сирот, людей умирающих из-за гуманитарной катастрофы во многих городах Украины — все больше и больше! Не нужно, чтобы эта цифра росла! Отказывайтесь!!! Не едьте на нашу землю! Я молюсь и верю, что вы, как и мы, за то, чтобы этот ужас закончился!

Население страны намного многочисленнее, чем ее руководство. Сплочённый отказ всех солдат невозможно будет преломить.

Мы видим всех, кто с вашей стороны, готов отступить и не поддерживать войну! Сделайте, чтобы тех, кто против войны, стало еще больше! Она не ваша: не ради вашей страны, не ради ваших людей, семей, не ради вашей культуры. Зачем тогда умирать из-за войны, развязанной руководством рф? Мы верим, что ваша страна сможет избавиться от тирании и стать свободной, мирной страной! Пожалуйста, Белорусские солдаты, не воюйте против Украины!».

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