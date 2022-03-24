Настя Каменських підвела підсумки боротьби з окупантами, що вторглися на українські землі.

Як передає Politeka.net, Настя Каменських вирішила підвести своєрідні підсумки боротьби з окупантами. Ось уже місяць як українці героїчно борються за наші землі і відмовляються приймати окупацію від російських військ.

"Місяць болю, місяць втрат, місяць опору, місяць шаленого єднання, місяць гордості, що ми українці; місяць подяки кожному , хто допомагає; місяць, коли у кожного свій фронт; місяць, коли кожен робить те, що вміє заради свободи; місяць ,коли чужі люди стали рідними; місяць, коли хтось став навіки чужим; місяць, коли в душі і серці навіки залишиться біль від втрат і болю.

Цей місяць змінив нас назавжди... але перемога буде за Україною. Добро і свобода переможе! Незалежність людей і нашої мами, нашої Батьківщини переможе!» - написала Настя під зворушливим відео.

Також Каменських закликала білорусів не йти на наші землі, щоб померти за чужим наказом:

"Білоруси! Мами, жінки, дівчата Білорусії! Не відпускайте своїх чоловіків! Чоловіки, не вирушайте на цю війну! разом ми зможемо не допустити ще більше болю, смертей і втрат! Їх і так вже дуже багато.

Зробіть, щоб тих, хто проти війни, стало ще більше! Вона не ваша: не заради вашої країни, не заради ваших людей, сімей, не заради вашої культури. Навіщо тоді вмирати через війну, розв'язану керівництвом рф?!».

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