Как передает Politeka.net, Настя Каменских решила подвести своеобразные итог месяца борьбы с оккупантами. Вот уже месяц как украинцы героично сражаются за наши земли и отказываются принимать оккупацию от российских войск.

«Месяц боли, месяц потерь, месяц сопротивления, месяц безумного единения, месяц гордости, что мы Украинцы; месяц благодарности каждому, кто помогает; месяц , когда у каждого свой фронт; месяц, когда каждый делает то, что умеет ради свободы; месяц, когда чужие люди стали родными; месяц ,когда кто-то стал навеки чужим; месяц, когда в душе и сердце навеки останется боль от потерь и боли.

Этот месяц изменил нас навсегда… Но победа будет за Украиной. Добро и свобода победит! Независимость людей и нашей Мамы, нашей Родины победит!» - написала Настя под трогательным видео.

Также Каменских призвала белорусов не идти на наши земли, чтобы умереть по чужому приказу:

«Белорусы! Мамы, женщины, девушки Белоруссии! Не отпускайте своих мужчин! Мужчины, не отправляйтесь на эту войну! вместе мы сможем не допустить еще больше боли, смертей и утрат! Их и так уже очень много.

Сделайте, чтобы тех, кто против войны, стало еще больше! Она не ваша: не ради вашей страны, не ради ваших людей, семей, не ради вашей культуры. Зачем тогда умирать из-за войны, развязанной руководством рф?!».

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