Потап відповів коміку з "ЧБД" Сабурову, який боїться публічно розповісти про звірства російських окупантів в Україні.

Український репер і продюсер Потап, чоловік Насті Каменських вже раніше не раз реагував на різкі висловлювання росіян, критикував їх бездіяльність і боягузлива поведінка. Цього разу він вирішив прокоментувати події останніх днів.

Потап відповів коміку з " ЧБД " Сабурову, який боїться висловлювати свою позицію з приводу війни рф проти України:

"Я згоден, ви всі заткнули в свої боягузливі дупи мови - не артисти і не кумири більше. Артисти завжди встають на боротьбу за людські цінності. А ви-розчарування для всіх! Ніхто з * ка з Вас слова не сказав, Але ж Ви знаєте правду ! Знаєте що Росія шматує, ґвалтує, розтрілює і підриває мирне населення України!! А ви мовчите !! Вгадайте що буде далі???"- емоційно пише Потап.

Він додав, що відповісти доведеться на кожному концерті, на кожній зйомці.

"Завжди будете пам'ятати, що ви труси і просто прислуга!» - додав він.

Також музикант Святослав Вакарчук розповів, що останнім часом до нього часто звертаються журналісти з Росії, щоб дізнатися його думку про те, що відбувається.

Проте артист вважає - йому нічого їм сказати. У своєму Instagram лідер групи " Океан Ельзи "звернувся до росіян, які вважають, що"не винні".

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