Під роздачу потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Джиган, Олександр Рева, MARUV, Анна Седокова, Галина Безрук та інші.

Знаменита телеведуча Катя Осадча, яка з перших днів російського вторгнення не тільки не стала мовчати, а й активно допомагає біженцям, шукає зниклих і висвітлює цю тему, цього разу звернулася з важливою темою. Вона закликала позбавити українського паспорта опальних зірок, які промовчали про війну в нашій країні.

"Є українці, які обрали шлях мовчання. Ми до останнього вірили, що не існує таких грошей, немає такої сили, яка б змусила мовчати українців про війну, про криваві злочини.

Люди, які не знайшли в собі сили сказати, що країна, в якій вони зароблять гроші, вбиває їх батьків, друзів і близьких. Я давно збиралася записати це відео, але весь час чекала, що хтось із цих людей порушить мовчання і скаже своїй аудиторії правду про кровопролиття на їхній батьківщині»,-сказала Осадча.

Під роздачу потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Джиган, Олександр Рева, MARUV, Анна Седокова, Галина Безрук та інші.

Ми писали, ведучому пізнавального шоу про подорожі "Орел і Решка" і блогеру-мільйоннику Антону Птушкину заборонили в'їзд на Росію до 2072 року. Така ж доля спіткала українського ведучого і співака Володимира Дантеса - йому заборонили в'їзд на рф на 50 років.

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