Відома українська співачка Оля Полякова дала інтерв'ю для випуску" Слава+", розповів про витрати за кордоном, чому не віддала свій будинок переселенцям і хто для неї сьогодні Філіп Кіркоров (щоб подивитися весь випуск, доскролльте сторінку до кінця). Торкнулася також Ольга тему втрат близьких і те, як її старша дочка Маша справлялася з особистим болем після загибелі подруги.

Як відомо, подругу Маші Полякової розстріляли окупанти прямо в машині.

"У нас були різні проблеми з Машею після цього. І панічні атаки і істерики. І це дивно проходило, з нічого. Тому треба ставитися до подібних речей з розумінням. Я розуміла, що їй було по-своєму важко.

Вона бачить також і маму, яка ось так ось приїхала. Я багато їздила, багато бачила, багато де була, заробляла. Були помічники. Сьогодні у мене всього цього немає, але я все одно їжджу, якось працюю, влаштовую виступи. І Маша взяла на себе частину відповідальності, стала допомагати молодшій сестричці. І ця паніка пішла, пішов страх. Це було дуже важливо " - розповіла Полякова.

Також ми писали, співак Макс Барських випустив нову композицію англійською мовою під назвою Don't F * ck with Ukraine, яку присвятив нашим захисникам і мужності українського народу.

Музична композиція присвячена ВСУ і народному опору. Макс Барських розповів, що після ліричної військової колискової" буде весна " він відчув бажання створити інтернаціональний трек, який зміг би показати силу українців по всьому світу.

Ми писали, Олександр Пономарьов звернувся до українців за допомогою - зник його друг.

Також Politeka.net писала, що Полякову далеко від України наздогнали неприємності.

Крім того Politeka.net повідомляла, що батьки відомої української співачки опинилися в окупації.