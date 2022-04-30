Известная украинская певица Оля Полякова дала интервью для выпуска "Слава+", рассказал о расходах за границей, почему не отдала свой дом переселенцам и кто для нее сегодня Филипп Киркоров (чтобы посмотреть весь выпуск, доскролльте страницу до конца). Затронула также Ольга тему потерь близких и то, как ее старшая дочь Маша справлялась с личной болью после гибели подруги.

Как известно, подругу Маши Поляковой расстреляли оккупанты прямо в машине.

«У нас были разные проблемы с Машей после этого. И панические атаки и истерики. И это странно проходило, с ничего. Поэтому надо относиться к подобным вещам с пониманием. Я понимала, что ей было по-своему тяжело.

Она видит также и маму, которая вот так вот приехала. Я много ездила, много видела, много где была, зарабтывала. Были помощники. Сегодня у меня всего этого нет, но я все равно езжу, как-то работаю, устраиваю выступления. И Маша взяла на себя часть ответственности, стала помогать младшей сестричке. И эта паника ушла, ушел страх. Это было очень важно» - рассказала Полякова.

Также мы писали, певец Макс Барских выпустил новую композицию на английском языке под названием Don't F*ck with Ukraine, которую посвятил нашим защитникам и мужеству украинского народа.

Музыкальная композиция посвящена ВСУ и народному сопротивлению. Макс Барских рассказал, что после лирической военной колыбельной "Буде весна" он почувствовал желание создать интернациональный трек, который смог бы показать силу украинцев по всему миру.

Напомним, Александр Пономарев обратился к украинцам за помощью - исчез его друг.

Также Politeka.net писала, что Полякову далеко от Украины настигли неприятности.

Кроме того Politeka.net сообщала, что родители известной украинской певицы оказались в оккупации.