Украинская певица Оля Полякова осталась без концертного наряда прямо перед своим выступлением в Стамбуле, куда она прилетела, чтобы спеть гимн перед благотворительным матчем «Шахтера».

Об этом на своей странице в Instagram сообщила сама Полякова. По ее словам, она вообще осталась без вещей.

«Приветствую вас из Стамбула, я прилетела, чтобы выступить на благотворительном матче «Шахтера», спеть гимн. Но со мной произошло приключение, какыступать всегда. Мой чемодан не долетел и мне не в чем выступать», - сообщила артистка.

Теперь, уточнила Полякова, ей нечего надеть и нечего обуть.

«Ну что ж, думаю, что я что-то придумаю. Главное, чтобы микрофон включили», - заверила Оля Полякова.

Напомним, ранее Полякова выступила перед началом благотворительного матча "Шахтер" – "Олимпиакос" в Греции.

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Также сообщалось, что в заблокированном оккупантами Мариуполе умерла мама ведущего Андрея Беднякова.

«Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой… Но я уверен, что рано или поздно — я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и еще у тысяч украинцев …» – написал Бедняков на своей странице в Instagram.



