Дмитро Комаров з "Світ навиворіт" показав, як провідав Захисників України на передовій, поділившись публікацією в Instagram.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров-успішний український тревел-блогер і зірка шоу "Світ навиворіт". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує Україну в боротьбі з окупаційними військами Росії. А цього разу Дмитро вирішив особисто відвідати фронт, щоб подивитися, як йдуть справи в українських солдатів.

"Ми з Сергієм проїхали по лінії фронту, разом по повітряній тривозі ховалися від російських ракет і авіабомб, які зараз безперервно летять на Донецьку і Луганську області з боку рф. Йдуть бої, тремтить земля, в нас летять ракети, але наші захисники не бояться нічого і навалюють ворогові так, що він в паніці і в страху", - зазначив Комаров.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Героям Слава", "Діма крутий", "бережіть себе", "зі святом, бережіть себе рідні".

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